Empfehlung - Unbekannte legen Betonplatten auf Bahngleise

gn Osnabrück. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagabend zwei Betonplatten in der Größe 25 x 50 x 4 Zentimeter auf die Bahngleise im Streckenabschnitt Osnabrück - Belm abgelegt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hat ein Zug beide Betonplatten überfahren und in zwei Teile gespalten. Beschädigungen am Gleiskörper und auch an einer in dem Bereich liegenden Weiche im Osnabrücker Stadtgebiet unweit des Hunteburger Weges konnten nicht festgestellt werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/unbekannte-legen-betonplatten-auf-bahngleise-221019.html