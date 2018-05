Empfehlung - Tuchmachermuseum Bramsche: Mit neuem Konzept mehr Besucher?

Bramsche. In der Februarsitzung des Ausschusses hatten die rückläufigen Besucherzahlen und das Missverhältnis zwischen Kosten und Einnahmen den Kommunalpolitikern Anlass zu kritischen Nachfragen gegeben. Quer durch die Fraktionen sah man Handlungsbedarf und regte an, das Thema zum Schwerpunkt einer der nächsten Sitzungen zu machen. Bei der Vorstellung des Konzeptes räumte Museumschefin Kerstin Schumann zunächst selbstkritisch ein, dass „wir uns in der Vergangenheit zu sehr als Gemischtwarenladen verkauft haben“. Das Museum müsse sein Alleinstellungsmerkmal, ein „lebendiges Museum“ zu sein, weiter ausbauen. Das Museumsmotto „In Bewegung“ umzusetzen sei im Erdgeschoss bereits gut gelungen, das Obergeschoss falle dagegen allerdings ziemlich ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/tuchmachermuseum-bramsche-mit-neuem-konzept-mehr-besucher-235872.html