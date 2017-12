Tuberkulose an Osnabrücker Schule

Bei zwei Lehrern an der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule in Osnabrück ist eine Erkrankung mit Tuberkulose (TBC) festgestellt worden. Der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück will noch in dieser Woche über das weitere Vorgehen informieren.