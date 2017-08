Empfehlung - Traurige Gewissheit: Tod im Eis

Münster. Es besteht kein Zweifel: Bei der Leiche des Mannes, die zwei Bergsteiger vor wenigen Tagen in den Schweizer Alpen entdeckt haben, handelt es sich um einen Münsteraner, der 1987 in seinem Sommerurlaub dort von einer Bergtour nicht zurückgekommen war. Rinaldo Arnold, Oberstaatsanwalt im Kanton Wallis, bestätigt dies am Montag: „Ein DNA-Abgleich hat ergeben, dass es sich bei dem Toten um einen Mann aus Münster handelt, der seit dem 11. August 1987 als vermisst galt.“ Der damals 43-Jährige hatte gemeinsam mit seiner Frau im Schweizer Wallis Ferien gemacht. Damaligen Berichten zufolge war der Münsteraner an jenem Dienstag von Saas Grund aus in die Walliser Alpen aufgestiegen und nicht zurückgekehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/traurige-gewissheit-tod-im-eis-203265.html