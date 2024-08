/ Lesedauer: ca. 1min Fürstenau Totes neugeborenes Baby in einem Müllsack gefunden

Ein schrecklicher Fund wurde in Berge in der Samtgemeinde Fürstenau gemacht. Ein totes Baby wurde in einem Müllsack in einer Garage entdeckt. Was bislang bekannt ist.

© Rolf Vennenbernd/dpa In Berge wurde ein totes Neugeborenes gefunden. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Nina Strakeljahn