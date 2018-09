Empfehlung - Teilnahme an Neonazi-Festival: AfD fordert Parteiaustritt

Osnabrück Ansonsten folge ein Parteiausschlussverfahren gegen die zwei Kreisvorstände und den ehemaligen Kreistagsfraktionsmitarbeiter, sagte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion am Dienstagmorgen. Der Landesvorstand hatte am Vorabend über den Ausschluss der Männer beraten. Er hatte nach eigenen Angaben am Samstag davon erfahren, dass die drei Mitglieder im April zu dem Festival im sächsischen Ostritz gefahren sein sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/teilnahme-an-neonazi-festival-afd-fordert-parteiaustritt-250994.html