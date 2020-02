/ Lesedauer: ca. 4min Taxifahrer lassen Osnabrückerin in Sturmnacht stehen

Eigentlich unterliegen sie ebenso wie ihrer Kollegen in anderen Städten einer Beförderungspflicht – die Taxifahrer in Osnabrück. Doch an einem stürmischen Abend ließen sie eine Osnabrückerin dennoch stehen. Aus einem einzigen Grund.