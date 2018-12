Empfehlung - Surfen und beten bei „Kite-Pastor“ Neumann

Dissen/Osnabrück Von der Kanzel predigen und durch die Wellen gleiten – Erik Neumann liebt beides: seinen Beruf als Pastor genauso wie sein Hobby, das Kitesurfen. „Ich bin begeistert vom Kiten und begeistert vom Glauben an Jesus“, sagt Neumann. Dass beides für eine gewinnbringende Partnerschaft taugt, hat der 51-Jährige in zahlreichen Männer-Kite-Camps für seine Kirchengemeinde in Dissen bei Osnabrück gezeigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/surfen-und-beten-bei-kite-pastor-neumann-270661.html