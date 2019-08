Empfehlung - Steinkäuze fühlen sich in Osnabrück wohl: 23 Paare gesichtet

Osnabrück Aber wohl nur, weil Friedhelm Scheel seine Niströhren so einladend im Stadtgebiet verteilt hat. In Osnabrück haben sich in diesem Jahr 23 Brutpaare niedergelassen und ihren Nachwuchs aufgezogen. Das ist eine kleine Sensation, denn um die Jahrtausendwende waren nicht mal eine Handvoll Pärchen gesichtet worden. 2003 soll es nur in einem Nest am Kalkhügel Nachwuchs gegeben haben. Das war der Augenblick, als Friedhelm Scheel auf den Plan trat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/steinkaeuze-fuehlen-sich-in-osnabrueck-wohl-23-paare-gesichtet-311296.html