Empfehlung - Steckenpferdreiter als Ampelmännchen in Osnabrück?

Osnabrück Emden hat das Otto-Waalkes-Ampelmännchen, in Hameln zeigen Fußgängerampeln den stadtbekannten Rattenfänger, in Mainz verzieren Mainzelmännchen das Lichtsignal. Und in Osnabrück? Da keimt die Idee auf, Steckenpferdreiter als Ampelsymbol zu etablieren. Hat der Vorschlag eine Chance?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/steckenpferdreiter-als-ampelmaennchen-in-osnabrueck-314186.html