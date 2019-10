Empfehlung - Statt Stimme: Osnabrücker nutzt Tablet zur Kommunikation

Osnabrück Wird Michael Lelewel gefragt, was für eine Behinderung er habe, richtet die Augen auf den Bildschirm seines iPads, das an die Armlehne seines Rollstuhls montiert ist und bewegt mit der linken Hand langsam einen Stift. „Das ist eine Körperbe...“, tippt er ein. Die App vervollständigt „Körperbewegung“. Er löscht das Wort und setzt noch einmal an: „Körperbehinderung.“ Er drückt auf den Lautsprecher und eine männliche Stimme liest den Satz vor. Ob er mit dieser Behinderung zur Welt gekommen sei? Er nickt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/statt-stimme-osnabruecker-nutzt-tablet-zur-kommunikation-326217.html