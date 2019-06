Stadtwerkemitarbeiter retten drei Kätzchen aus Kanalrohr

Dieser Ausflug wird drei jungen Katzen wohl länger in Erinnerung blieben. Am Donnerstag hatten sich die neugierigen Samtpfoten in einen Regenwasserkanal gewagt und waren dort stecken geblieben. Zum Glück wurde ihr Ausflug bemerkt.