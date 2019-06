Stadtwerke testen selbstfahrendes Transportshuttle „Hubi“

Es ist klein, weiß und fährt ganz allein. Seit Montag hat das selbstfahrende Transportshuttle „Hubi“ in Osnabrück bei den Stadtwerken Osnabrück seinen Dienst aufgenommen. Der Öffentlichkeit will sich „Hubi“ am Donnerstag vorstellen.