Der erste elektrische VDL-Gelenkbus ist am frühen Mittwochmorgen vergangener Woche aus der zweiten Bestellung per Tieflader in Osnabrück angekommen. Bis zum Jahresende will der niederländische Hersteller insgesamt 22 E-Gelenkbusse für die Linien M2 und M3 ausliefern. Foto: Stadtwerke Osnabrück