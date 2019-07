Stadtwerke erweitern E-Bus-Flotte in Osnabrück

Zur Elektrifizierung des ÖPNV in Osnabrück haben die Stadtwerke am Freitag die größte Fuhrpark-Bestellung ihrer Geschichte aufgegeben. Der Hersteller VDL Bus & Coach soll bis Ende 2021 insgesamt 49 E-Gelenkbusse plus Ladestationen liefern.