Staatsanwaltschaft Osnabrück erhebt Anklage wegen Missbrauch

Osnabrück Dem Mann wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Januar 2016 und Februar 2018 in einem Staat in Westafrika in einem dortigen Waisenhaus mindestens fünf Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Kinder waren vermutlich zwischen zwei und zwölf Jahre alt. Ihm wird vorgeworfen, mit den Kindern gegen deren Willen und in einem Fall mit Gewalt den Geschlechtsverkehr oder aber zu mindestens beischlafähnliche Handlungen von erheblichem Gewicht vorgenommen zu haben.

Nach den Ermittlungen der Polizei Osnabrück und der Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte über private Verbindungen Kontakt zu einem Waisenhaus in dem westafrikanischen Staat aufgenommen. Es gelang ihm, dort Zugang zu den Kindern zu bekommen, wohl auch weil ihm behördlich gestattet worden ist, mit den Kindern einen Ausflug zu unternehmen.

Der Beschuldigte wurde im Februar 2019 kurz nach der Einreise nach Deutschland aus dem westafrikanischen Staat kommend festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Er wird aber aus Sicht der Staatsanwaltschaft durch zahlreiche gesicherte Bild-und Videodateien belastet, die den Missbrauch der Kinder ausführlich zeigen und bei ihm beschlagnahmt werden konnten. Es ist zurzeit unklar, ob diese Dateien auch über das Internet verbreitet worden sind. Zudem wurden mehr als 11.000 kinderpornografische Dateien bei ihm gefunden. Insoweit ist das Verfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft in Hannover abgegeben worden.

Die Anklage ist zur Großen Strafkammer-Jugendkammer-des Landgerichtes Osnabrück erhoben worden. Das Gericht hat noch nicht über eine Zulassung der Anklage und die sich ggf. anschließende Terminierung der Hauptverhandlung entschieden.

Der Beschuldigte wird von Rechtsanwalt Thérond aus Osnabrück vertreten.