Speditionen verpflichten sich zu Abbiegeassistenten

Osnabrück Die Teilnehmer des Kompetenznetzes Individuallogistik in der Region Osnabrück, Münster und Bielefeld (KNI) sowie die des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) beschlossen in Osnabrück, kurzfristig Abbiegeassistenten in alle Lkw zu verbauen, die regelmäßig in Osnabrück unterwegs sind. Bei Neuanschaffungen sollen derartige Helfer direkt geordert werden. Das soll für alle Lkw ab 7,5 Tonnen gelten, die regelmäßig Zustellungen oder Abholungen um Osnabrücks Wallring durchführen. Das gelte ab sofort, versichert Thore Arendt, Leiter der KNI-Geschäftsstelle auf Anfrage unserer Redaktion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/speditionen-verpflichten-sich-zu-abbiegeassistenten-260221.html