Empfehlung - Sonntagsflohmärkte vor dem Aus?

Osnabrück. Es gibt kein Wochenende, an dem nicht irgendwo in und um Osnabrück ein Flohmarkt stattfindet – die kleineren organisiert von Kirchen, Schulen oder Vereinen, die größeren auf den Supermarkt-Parkplätzen und in der Halle Gartlage von professionellen Veranstaltern. Die Kleinen haben wenig zu befürchten, doch die Großen sind beunruhigt. „Ich hoffe, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist“, sagt Stephan Grawe vom Veranstaltungsbüro Grawe und Osterbrink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/sonntagsflohmaerkte-vor-dem-aus-210564.html