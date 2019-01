Empfehlung - Totschlag: Vater muss zwölf Jahre ins Gefängnis

Osnabrück Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags zu zwölf Jahren Gefängnis. Das Schwurgericht sieht es als erwiesen an, dass der 25-Jährige seinen Sohn im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Hellern schwer misshandelte. Eine Woche später starb der Junge. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/sohn-erschlagen-vater-muss-ins-gefaengnis-278196.html