Fast zwei Drittel der bundesweit mehr als 23.000 Sahle-Wohnungen sind Sozialwohnungen. Auch in diesen Mehrfamilienhäusern von Sahle Wohnen in Münster sind öffentlich geförderte Mietwohnungen entstanden. Der Spezialist für bezahlbaren Wohnraum gibt Tipps, wie auch in unserer Region mehr Sozialwohnungen entstehen können. Foto: Sahle