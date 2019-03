Empfehlung - Siebenjährige stirbt nach Unfall bei Reitturnier

Neuenkirchen Wie die Polizei mitteilte, war das Pony des Mädchens bei einer Siegerehrung am Sonntagnachmittag plötzlich hochgestiegen, überschlug sich und begrub die junge Reiterin unter sich. Ersthelfer des Malteser Hilfsdienst, die bei der Veranstaltung den Sanitärsdienst stellten, kümmerten sich um das Mädchen, bis der Notarzt in der Neuenkirchener Reithalle am Lünort eintraf. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/siebenjaehrige-stirbt-nach-unfall-bei-reitturnier-288622.html