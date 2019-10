Empfehlung - Schimpanse „Tatu“ muss aus dem Osnabrücker Zoo ausziehen

Osnabrück Weil er sich nicht mehr mit seiner Gruppe verstanden hatte, wird Schimpansenmännchen „Tatu“ nun in einem Tierpark in Basel leben. „Sehr lange Zeit war unsere Schimpansengruppe äußerst harmonisch. Nachdem jedoch die Weibchen die Rangordnung neu festlegen wollten, gab es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Spannungen in der Gruppe“, berichtet Tobias Klumpe, Biologe und wissenschaftlicher Kurator vom Zoo Osnabrück über die Hintergründe des Transfers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/schimpanse-tatu-muss-aus-dem-osnabruecker-zoo-ausziehen-323595.html