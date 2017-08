Empfehlung - Regionales Zentrum Inklusion startet in Osnabrück

Osnabrück. Das regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum ist eines von elf neuen RZI. Es wird in Osnabrück von Jörg Lange geleitet, der zuvor Leiter der Teutoburger-Wald-Schule Dissen war, die zum Sommer als Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen geschlossen wurde. Der 49-Jährige und eine Sekretärin sind aktuell das einzige Personal in dem Zentrum, das bislang mit zwei Büros in der Regionalabteilung Osnabrück der Landesschulbehörde in Osnabrück beheimatet ist. „Es ist noch weiteres Personal mit sonderpädagogischer Expertise vorgesehen. Wie viel zusätzliches Personal benötigt wird, ist aktuell noch nicht absehbar“, sagte die Sprecherin der Landesschulbehörde Bianca Schöneich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/regionales-zentrum-inklusion-startet-in-osnabrueck-203128.html