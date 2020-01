Empfehlung - Radler und E-Scooter im Visier der Polizei

Osnabrück/Nordhorn Die Mobilität im Straßenverkehr in Deutschland wird sich rasant verändern. Insbesondere der Zweiradverkehr mit seinen Innovationen – vom E-Bike bis zum E-Scooter – spielt dabei eine große Rolle. „Diese Entwicklung führt auch jetzt schon teilweise zu einer Steigerung von Verkehrsunfällen und Verletzten“, berichtet Michael Maßmann (Foto), Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. Ein Ausfluss der aktuellen Zahlen: Die Polizeidirektion Osnabrück widmet sich in diesem Jahr verstärkt dem Radverkehr. Dazu wird es im Rahmen der Verkehrsüberwachung Schwerpunktkontrollen und weitere Aktionen in allen Polizeiinspektionen geben, also auch in der Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/radler-und-e-scooter-im-visier-der-polizei-342213.html