Probleme im Dreiländereck: Familie möchten Gemeinde wechseln

Die Lage ist in jeder Hinsicht verwirrend: Das Grundstück einer Bad Iburger Familie an der Straße Am Zeppelinstein grenzt seitlich direkt an GMHütter Stadtgebiet sowie an die Gemeinde Hilter. Das sorgt bei Zustellern und Rettungsdiensten für Probleme.