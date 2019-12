Empfehlung - Polizei testet Wasserstoff-Antrieb

Osnabrück Die Polizeidirektion Osnabrück geht bei ihrem vor drei Jahren eingeschlagenen Weg, die Mobilität in den eigenen Reihen umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten, nun einen ganz neuen, innovativen Weg: Als erste Polizeibehörde in Deutschland wird in Osnabrück ein Streifenwagen der Marke Hyundai mit reiner Brennstoffzellentechnik unterwegs sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/polizei-testet-wasserstoff-antrieb-332466.html