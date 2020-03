Empfehlung - Polizei: „Straftaten so niedrig wie zuletzt vor 29 Jahren“

Osnabrück Der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann fasste die am Donnerstag veröffentlichte Kriminalstatistik für das Jahr 2019 wie folgt zusammen: „Die Zahl der registrierten Straftaten ist so niedrig wie zuletzt vor 29 Jahren. Es freut mich, dass die Menschen in unserer Region statistisch immer weniger direkt von Kriminalität betroffen sind. Bei uns in der Polizeidirektion Osnabrück lebt es sich gut und vor allem sicher.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/polizei-straftaten-so-niedrig-wie-zuletzt-vor-29-jahren-347635.html