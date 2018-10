Polizei stellt bundesweit erste Elektro-Motorräder in Dienst

Die Polizeidirektion Osnabrück hat am Donnerstag zwei komplett elektrisch betriebene Motorräder in Dienst gestellt. Die in Leer und Osnabrück stationierten Zweiräder sollen nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der Polizei schonen.