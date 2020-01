/ Lesedauer: ca. 1min Polizei nimmt in der Region E-Bikes und E-Scooter ins Visier

Mit Schwerpunktkontrollen widmet sich die Polizeidirektion Osnabrück in diesem Jahr verstärkt dem Radverkehr. Der Hintergrund hierfür: Die Zahl der Unfälle unter Radlern steigt seit Jahren an. Oft sind auch E-Bikes an den Unfällen beteiligt.