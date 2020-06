Polizei nimmt Heroin-Händler in Georgsmarienhütte fest

Osnabrück/Georgsmarienhütte Im Rahmen eines gemeinsamen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Osnabrück (GER) des Zollfahndungsamtes Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück konnten Einsatzkräfte am Mittwoch in Georgsmarienhütte rund 1,2 Kilogramm Heroin und zwei Kilogramm Streckmittel sicherstellen und zwei Personen festnehmen. Das Amtsgericht Osnabrück ordnete gegen die beiden Tatverdächtigen jeweils die Untersuchungshaft an. Sie müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wie die seit knapp einem Jahr andauernden Ermittlungen ergaben, hat ein 47-jähriger deutscher Familienvater neben seiner legalen Tätigkeit auch mit Drogen gehandelt. Dazu erwarb er regelmäßig bei einer Tätergruppe in den Niederlanden Heroin und Streckmittel und ließ es sich durch einen Kurier nach Hause liefern. Anschließend versorgte er die Betäubungsmittel-Szene in Georgsmarienhütte und Osnabrück. Dabei machte eine erhöhte Kontrolldichte, die durch die Corona-Pandemie bedingt war, den Tätern das Leben zeitweise schwer.

Am Mittwoch erfolgte dann die Festnahme des 47-Jährigen und eines 48-jährigen marokkanischen Drogenkuriers aus den Niederlanden durch eine Spezialeinheit der Polizei. Neben den Drogen fanden die Beamten im Kurierfahrzeug auch noch 2000 Euro Bargeld. Bei einer zeitgleich erfolgten Durchsuchung in einer Bunkerwohnung des Deutschen in Georgsmarienhütte wurden noch einmal etwa 300 Gramm verkaufsfertiges Heroin sichergestellt. Den Markt der beschlagnahmten Drogen beziffert die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Auch von seinem hochwertigen Fahrzeug musste sich der Mann erst mal trennen. Das Fahrzeug des Drogenkuriers, das mit einem professionellen Versteck ausgerüstet worden war, wurde ebenfalls beschlagnahmt.