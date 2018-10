Polizei gelingt Schlag gegen mutmaßliche Einbrecherbande

Osnabrück Der bedeutende Schlag gegen das mutmaßliche Einbrechernetzwerk gelang der sogenannten „Zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“ der Polizeidirektion Osnabrück, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion, der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Europol von Dienstag heißt.

Die Ermittler seien den Verdächtigen anderthalb Jahre auf der Spur gewesen. Im Fokus standen insgesamt 21 Tatverdächtige, 14 Männer und sieben Frauen, die aus einer niederländischen Großfamilie stammen. Sie sollen für mehr als 100 Wohnungseinbrüche in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Dänemark verantwortlich sein. Meist sollen sie es den Angaben nach auf Gehöfte oder alleinstehende Wohnhäuser abgesehen haben. Elf Verdächtige wurden festgenommen, ihre Wohnungen wurden durchsucht. Sie sollen die Einbrüche „in ständig wechselnden Konstellationen“ verübt haben. Die Taten wurden von den Niederlanden (Provinz Overijssel) aus geplant und staatenübergreifend begangen.

Der materielle Schaden, der bei den Einbrüchen entstand, belaufe sich auf rund 150.000 Euro. „Hinzu kommen die seelischen Folgen der Opfer, die meist sehr viel schwerer wiegen als der materielle Verlust“, heißt es in der Mitteilung. Die Inhaftierten müssten sich nun vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Einbruch auch in Nordhorn

In Deutschland wollen die Ermittler den Tatverdächtigen 64 Einbruchdiebstähle nachgewiesen haben, davon 25 in Niedersachsen und 39 in NRW. Seit April 2017 soll die Bande im Nordwesten ihr Unwesen getrieben haben, etwa in Meppen, Leer, Osnabrück, Vechta und Nordhorn. Vor allem Schmuck und Bargeld verschwanden. „Durch aufmerksame Zeugen erhielt die Polizei erste Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die sich als wertvoll für die weitere Ermittlungsarbeit herausstellten“, teilten die Beamten nun mit.

Ein zertrümmerter Tresor, aus dem wertvolles Diebesgut entwendet wurde. Foto: Polizeidirektion Osnabrück

Die Mitglieder gingen den Ermittlern zufolge äußerst konspirativ und professionell vor. „Sie nutzten Funkgeräte, um sich abzustimmen und sich gegenseitig zu warnen“, sagte Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, unserer Redaktion. Die Tatorte erreichten die Einbrecher stets mit unterschiedlichen Fahrzeugen, die oftmals auf sogenannte „Scheinhalter“ zugelassen waren.

Spur in die Niederlande

Die „Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“ (ZEG WED) übernahm die Ermittlungen. Die Spur führte in die Niederlande. Dank des internationalen polizeilichen Austauschs von Informationen, der unter der Federführung von Europol stattfand, konnten die Osnabrücker Ermittler Bezüge zu weiteren Verfahren in den Niederlanden, Belgien und Dänemark herstellen.

Zwischen März und Oktober 2018 wurden unter anderem in Enschede, Utrecht, Herne, Nordhorn, Vechta, Zwolle und Den Haag verschiedene Wohnungen und Aufenthaltsorte der Tatverdächtigen durchsucht und Verdächtige festgenommen. Einige von ihnen wurden bei Einbrüchen beobachtet und von mobilen Einsatzkommandos überwältigt. Bei den in den Niederlanden Inhaftierten werde geprüft, ob die Tatverdächtigen an die die deutschen Justizbehörden ausgeliefert werden, heißt es.