Polizei fahndet nach flüchtigem Emsländer

Osnabrück/Emsland Am Dienstag fahnden die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sowie die Polizei Osnabrück nach einem 40-Jährigen Straftäter. Gegen den Emsländer liegt ein Haftbefehl unter anderem wegen Körperverletzung vor, teilt die Polizei mit. Als der Mann am Montagabend im Bereich Bramsche/Ueffeln durch die Beamten festgenommen werden sollte, flüchtete er in seinem Auto. Dabei durchfuhr er den abgesperrten Bereich einer Baustelle und prallte im weiteren Verlauf mit seinem Fahrzeug an der Straße Am Wüstenberg gegen einen Baum. Anschließend setzte der 40-Jährige seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizei fahndet derzeit mit Hochdruck und weist daraufhin, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen der Polizei umgehend unter 110 zu melden.