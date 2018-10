Empfehlung - Pilotprojekt für die Telemedizin wird landesweit ausgedehnt

Osnabrück Vor einem Jahr hatte der damalige Osnabrücker Erste Kreisrat Stefan Muhle ein telemedizinisches Pilotprojekt in Stadt und Landkreis angestoßen. Als niedersächsischer Staatssekretär will er das Projekt, bei dem speziell ausgebildete Arzthelferinnen die Hausbesuche vornehmen, der Arzt aber per Videotelefonie zugeschaltet werden kann, auf ganz Niedersachsen ausweiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/pilotprojekt-fuer-die-telemedizin-wird-landesweit-ausgedehnt-261107.html