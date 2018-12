Empfehlung - Pfadfinder verteilen „Friedenslicht“ im Bistum

Osnabrück Die Aussendungsfeier für das Bistum Osnabrück mit Weihbischof Johannes Wübbe ist am Sonntag, 16. Dezember, um 14.30 Uhr im Osnabrücker Dom. Das Friedenslicht wird seit 1986 jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet, mit einem Flugzeug nach Österreich gebracht und von dort in mehr als 30 europäische Länder ausgesandt. In Deutschland wird es von verschiedenen Pfadfindergruppen als Symbol des Friedens weitergereicht und verteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/pfadfinder-verteilen-friedenslicht-im-bistum-270883.html