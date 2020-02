Empfehlung - Patientenverfügung schützt nicht immer vor Zwangseinweisung

Osnabrück Das hat das Landgericht Osnabrück jetzt entschieden. Der Schutz der Allgemeinheit habe Vorrang vor der Durchsetzung einer Patientenverfügung, lautet der Tenor einer Entscheidung der 4. Zivilkammer, über die das Landgericht in einer Pressemitteilung informiert. In dem Verfahren geht es um einen Mann, der wegen seiner Übergriffe auf andere Menschen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden sollte. Eine zwangsweise verordnete medikamentöse Behandlung sollte ihn davor bewahren, seine schädlichen Neigungen weiterhin auszuleben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/patientenverfuegung-schuetzt-nicht-immer-vor-zwangseinweisung-343552.html