Empfehlung - Osnabrückerin erkrankt an seltener Autoimmunkrankheit

Osnabrück „Das Leben hat mich lahmgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt die Mutter von drei Kindern. Besser gesagt: Sie schreibt es. Denn sprechen kann sie nicht mehr. Über dem Fernseher im Wohnzimmer des Einfamilienhauses im Stadtteil Kalkhügel hängt ein Foto. Eine Familie lächelt fröhlich in die Kamera. Drei lebhafte Kinder, zwei Jungs und ein kleines Mädchen. Er: IT-ler bei GMH Systems in Georgsmarienhütte. Sie: Förderschullehrerin. Ein Paar, das sich seit der Kindergartenzeit kennt. „Arbeitsstelle, Hochzeit, Söhne bekommen, Hausbau, Tochter bekommen“ – so beschreibt Simone Welters ihr bisheriges Leben im Schnelldurchlauf. „Dann kam der 5. März 2016.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabrueckerin-erkrankt-an-seltener-autoimmunkrankheit-306914.html