Empfehlung - Osnabrücker Zoo bietet jetzt Ausflug nach Klein-Kanada an

Osnabrück In den vergangenen zwei Jahren hatte der Osnabrücker Zoo den neuen Bereich für 3,5 Millionen Euro in zwei Bauabschnitten umgestaltet, teilte eine Sprecherin mit. Im vergangenen Jahr zogen zunächst Hudson-Bay-Wölfe, zwei Schwarzbären und drei Waldbisons in den ersten Bereich ein. Der nun fertiggestellte zweite Abschnitt beherbergt verschiedene Kleinsäugetiere, wie Stinktiere, Kanadische Biber oder Baumstachler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-zoo-bietet-jetzt-ausflug-nach-klein-kanada-an-259265.html