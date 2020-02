/ Lesedauer: ca. 2min Osnabrücker Zöllner widmen sich kreativer Zweitverwertung

Die ausgedienten Uniformen des Zolls werden nicht einfach auf den Müll geworfen. Sie gehen an eine Werkstatt in Berlin, wo sie – ganz im Nachhaltigkeitsgedanken – in neue Produkte verarbeitet werden.