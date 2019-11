Empfehlung - Osnabrücker Weihnachtsmarkt startet am 25. November

Osnabrück Wenn am kommenden Montag, 25. November, der Weihnachtsmarkt startet, stehen sie für viele Besucher wieder im Mittelpunkt: Die Weihnachtsmarkt-Becher, in denen Glühwein, Kakao und andere Heißgetränke angeboten werden. 2019 sind die Becher außen dunkelrot und innen hell gestaltet. Und vor allem: Sie sind anders als im Vorjahr pünktlich geliefert worden. „Alle Becher sind da und zu 99 Prozent schon an die Anbieter verteilt“, berichtete Bernhard Kracke, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Weser-Ems. Dem Weihnachtsmarktvergnügen stehe nichts mehr im Wege.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-weihnachtsmarkt-startet-am-25-november-330455.html