Blaulicht Osnabrücker verletzt 31-jährigen Mann mit Schlag lebensgefährlich

Im Kneipenviertel am Adolf-Reichwein-Platz ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 26-jähriger Osnabrücker schlug seinem Gegenüber ins Gesicht, was zu lebensgefährlichen Verletzungen führte.

Von Leandra Finke