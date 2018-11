Empfehlung - Osnabrücker Stadtwerke testen virtuelle Taucherbrille

Osnabrück Im Chlorwasser der 30 Grad warmen Aktivhalle des Nettebades beginnt die virtuelle Reise in die Tiefen des Ozeans. Während von rechts ein farbenfroher Fischschwarm unter dem Körper durchtaucht, zieht auf der linken Körperseite eine Meeresschildkröte langsam dahin, und unten, auf dem virtuellen Meeresgrund, wechseln sich Korallen, Seeanemonen und tiefere Schluchten mit einem versunkenen Schiffswrack sowie vereinzelten Hammerhaien und Rochen ab. Fast reflexartig halten Beine und Arme still, und ein kleiner Adrenalinkick durchfährt den Körper, als in direkter, greifbarer Nähe ein riesiger Schatten auftaucht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-stadtwerke-testen-virtuelle-taucherbrille-267454.html