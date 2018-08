Empfehlung - Osnabrücker Stadtrat unterstützt Initiative „Seebrücke“

Osnabrück Die Entscheidung des Stadtrats fiel gegen die Stimmen von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) und seiner Partei sowie das Bündnis Osnabrücker Bürger (BOB). Der Oberbürgermeister soll nun der Bundesregierung anbieten, dass die Stadt zusätzliche Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufnehmen könne und wolle. Der Rat appellierte an die Bundesregierung, sich verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen, insbesondere für eine gerechtere und effektivere Entwicklungshilfepolitik und dafür, dass die Menschen auf dem Mittelmeer gerettet werden. Zudem will die Stadt selbst mit Hilfsorganisationen zur Beseitigung von Fluchtursachen beitragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-stadtrat-unterstuetzt-initiative-seebruecke-248464.html