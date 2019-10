Empfehlung - Osnabrücker Staatsanwalt fordert Gesetz zur Sterbehilfe

Osnabrück/Nordhorn Die Diskussion darüber ist besonders hier im Grenzgebiet intensiv; viele Grafschafter haben Bekannte in den Niederlanden, in deren Familien bereits Sterbehilfe in Anspruch genommen worden ist. Viele wissen aber nicht, dass nur niederländischen Staatsbürgern diese Unterstützung straffrei gewährt wird. Dagegen können Deutsche schon seit etlichen Jahren zum Sterben in die Schweiz reisen. Voraussetzung ist jedoch ein gut gefülltes Bankkonto und eine Mitgliedschaft im Sterbehilfeverein „Dignitas". Wer betroffen ist und sich bei vollem Urteilsvermögen und Bewusstsein zum Sterben entschließt und dafür ernst zu nehmende medizinische Gründe hat, dem kann auch in Deutschland Sterbehilfe gewährt werden.(...)