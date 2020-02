Empfehlung - Osnabrücker sichtet Lastwagen mit rechtsextremer Aufschrift

Osnabrück So wurde am Freitag von der Dauerbaustelle an der Rheiner Landstraße ein Bagger mit einem Lastwagen abgeholt auf dessen Fahrerhaus in Frakturschrift „Führerhaus“ sowie „Fahrer spricht deutsch“ prankte – wobei es in korrektem Deutsch heißen müsste „Fahrer spricht Deutsch“. „Führerhaus“ ist kein fachlicher Begriff – es heißt Fahrerhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-sichtet-lastwagen-mit-rechtsextremer-aufschrift-342694.html