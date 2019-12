Empfehlung - Osnabrücker „Provinzposse“ um einen Judenretter?

Osnabrück In einem Brief an den Oberbürgermeister und die Ratsfraktionen übt die Osnabrücker Erich-Maria-Remarque-Gesellschaft scharfe Kritik am Verhalten der Stadt sowie des von ihr eingesetzten wissenschaftlichen Beirats. Grund: Führende Köpfe in Kulturverwaltung und Expertengremium tun sich schwer mit einem (einstimmig gefassten) politischen Beschluss von Dezember 2017, der die Einrichtung eines sogenannten Hans-Calmeyer-Hauses in der Villa Schlikker vorsieht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-provinzposse-um-einen-judenretter-334097.html