Empfehlung - Osnabrücker Priester betreut Opfer ritueller Gewalt

Osnabrück An einem hellen Holztisch in seiner lichtdurchfluteten Dachgeschoss-Wohnung in der Osnabrücker Innenstadt sitzt Alfons Strodt vor einer ungeöffneten Mappe. Nichts in dem Zuhause des 70-jährigen Domkapitulars lässt auf das Thema schließen, das ihn seit mehr als 40 Jahren beschäftigt und ihn im Innersten verändert hat. Jakobsmuscheln, die Strodt von seinen vielen Reisen auf dem berühmten Pilgerweg mitgebracht hat, zieren die Wände. Durch das Fenster im Wohnzimmer hat er den Dom im Blick. Als einer von mehreren Priestern unterstützt Strodt den Bischof bei der alltäglichen Arbeit. Und nebenher steht er als Seelsorger Opfern ritueller Gewalt zur Seite.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-priester-betreut-opfer-ritueller-gewalt--306269.html