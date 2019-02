Empfehlung - Osnabrücker Lebensmitteltester kommen auf den Geschmack

Osnabrück Da hatte G8 ja doch einmal etwas Gutes: Mit dem zu erwartenden Anstieg der Zahl an Abiturienten und dem damit verbundenen Run auf die Studienplätze stand auch die Hochschule Osnabrück vor besonderen Herausforderungen. Einfach die Zahl der Plätze zu erhöhen wäre eine Option gewesen; zusätzliche Studiengänge einzurichten und damit das Angebot zu verbreitern, wofür sich die Hochschule entschied, erwies sich als der bessere Ansatz. Profitiert davon hat unter anderem der Standort in Haste, wo der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel etabliert wurde. Mit 35 Studierenden ging es im Jahre 2011 im neuen Gebäude neben dem historischen Gasthaus „Schmied im Hone“ an der Oldenburger Landstraße los, heute sind 140 Studenten immatrikuliert und können sich bei ihrem Bachelorstudium in den Fachrichtungen Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Agrar-/Bio-Systemtechnik sowie in Agri-Food-Management spezialisieren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-lebensmitteltester-kommen-auf-den-geschmack-280470.html