Osnabrücker Gotteshaus wird zur Tagespflege für Senioren

Osnabrück Die evangelisch-lutherische Melanchthonkirche in Osnabrück wird zur Tagespflege für alte Menschen. Vier Jahre nach der Entwidmung habe sich die Gemeinde jetzt mit einem Investor geeinigt, der das Gebäude samt 3.000 Quadratmeter großem Grundstück kaufen wolle, sagte der Kirchenvorstandsvorsitzende Daniel Matzner am Montag dem epd. Dieser werde aus der Rundkirche eine Tagespflege-Einrichtung machen. Zudem wolle er auf den umliegenden Flächen günstige altengerechte Wohnungen bauen. Der Gottesdienstraum solle für Veranstaltungen abends und an Wochenenden erhalten bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-gotteshaus-wird-zur-tagespflege-fuer-senioren-302945.html