Osnabrücker Gestapo-Kartei ab April öffentlich zugänglich

Was hat die Geheime Staatspolizei in der Zeit des Nationalsozialismus den Menschen angetan? Ist auch mein Großvater in die Fänge der Gestapo geraten? Antworten auf Fragen wie diesen erhalten Interessierte ab April in Osnabrück.