Osnabrücker Dampflokfreunde restaurieren alte Schinkellok

Osnabrück. „Der Hans, der kann’s.“ Der Sprüche werden viele geklopft an diesem verregneten Herbsttag auf dem Zechenbahnhof. Und natürlich bekommt auch Hans Meyer seinen Anteil am Männerhumor ab. Er steht auf einem improvisierten Podest, das an ein Dirigentenpult erinnert. Meyer muss zwei der Hubböcke bedienen, mit denen der Fahrgestellrahmen der Schinkellok auf die Achsen abgesenkt wird. Unter seinem roten Baldachin, der ihn, wahrscheinlich aber wohl eher die Technik, vor der Feuchtigkeit schützen soll, bedient er virtuos die Knöpfe der Hydraulik. Die entsprechenden Kommandos gibt Reinhard Rolf. Er hat an diesem Tag sozusagen als Intendant das Sagen über das Orchester der Dampflokfreunde. Mit seinem Zollstock überwacht er das Absenken des Rahmens.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-dampflokfreunde-restaurieren-alte-schinkellok-210310.html